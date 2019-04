Ausstellung im Haus der Architekten : Tel Aviv in Bildern von Bauten

Im Haus der Architekten ist eine Ausstellung mit Bildern von Irmel Kamp zu sehen. Vor 30 Jahren bereiste die Fotografin Tel Aviv und bildete die bemerkenswerte Architektur der Stadt ab. Heute ist sie Welterbe.

Die Idee zur Stadt geht übrigens auf den Schotten Patrick Geddes zurück, der bekam 1925 den Auftrag der britischen Mandatsregierung, einen Masterplan für den Küstenort zu entwickeln. Geddes machte sich also Gedanken, er entwarf eine Gartenstadt mit vielen frei­stehenden Gebäuden und einigen Hauptachsen, die den Wind vom Mittelmeer bis ins hitzige Stadtinnere lenken sollten. Mit den Jahren wurde mehr und mehr von Geddes’ Plänen abgewichen, Tel Aviv ist wie viele Großstädte im Wandel. Darauf nimmt Irmel Kamp in ihrer Ausstellung Bezug. Vergangenes Jahre reiste sie wieder einmal in die Stadt, um zu sehen, was aus den Häusern geworden ist, die sie einst abbildete. Im Haus der Architekten sind darum auch Gegenüberstellungen ausgestellt. Kamp hat die Bilder der Gebäude in sechs Kategorien eingeteilt: erhalten, nicht erhalten, eingeklammert, zugewachsen, aufgestockt und renoviert. So steht man da und schaut von links nach rechts, von rechts nach links, studiert die Unterschiede und kommt ins Überlegen: In sechs Stunden schafft man es von Düsseldorf nach Tel Aviv. Vielleicht geht heute ja noch ein Flug.