Premiere : „Gold!“ im FFT: Wunschlos glücklicher

Im FFT feierte die Deutsche Oper am Rhein mit „Gold!“ Premiere.

Jakob hat’s gut. Über seiner Höhle wächst ein Baum, nachts darf er zwischen Mama und Papa schlafen, und das Meer ist auch nicht weit. Dort angelt er eines Tages einen Fisch, der gegen seine Freiheit alle Wünsche erfüllt. Die hat Jakob eigentlich gar nicht, aber die neuen Schuhe, damit das Barfußlaufen über den Muschelsand nicht mehr weh tut, sind doch toll. Da wollen auch Mama und Papa was geschenkt haben, zuerst ein Dach überm Kopf, dann ein Schloss, Bedienstete, Weltreisen. Wer das Märchen vom „Fischer und seiner Frau“ kennt, weiß nun: Das geht nicht gut aus. Und so ist das auch in „Gold!“, einer Oper von Leonard Evers für Kinder ab fünf Jahren, die die Deutsche Oper am Rhein jetzt im FFT an der Jahnstraße herausbringt. An die 200 Kita- und Grundschul-Kinder waren bei der Premiere hin und weg.