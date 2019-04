Theater an der Kö : Flacher Klamauk ohne große Pointen

Düsseldorf Die Komödie „Begleiterscheinungen“ gerät über weite Strecken öde.

Der Autor hat sein Pulver schnell verschossen. Es gibt sehr wohl einige hübsch pointierte Dialoge, mitunter wird auch laut gelacht. Aber die Idee trägt nicht allzu weit und erschöpft sich rasch. Da müssen dann Schlüpfrigkeiten herhalten, um den dünnen Inhalt aufzupeppen. Also klemmt sich Daniel eine Flasche Champagner ganz oben zwischen die Beine, eine Fontäne spritzt in hohem Bogen heraus. Und das Motto des Philatelistenabends heißt „geleckt und abgestempelt“. Das Schauspieler-Trio auf der Bühne kann wenig dafür. Eva Habermann erfreut mit melodischer Stimme und Charme. Ihretwegen liefern sich zwei Herren Hahnenkämpfe: Oliver Bürgin als Daniel, Ralf Stech als Tom. Beide sind frische Gesichter auf dem Düsseldorfer Boulevard und gestandene Theater-Profis. Nur werden sie hier von einer blutleeren Handlung an die Kette gelegt. Die besten Momente hat Oliver Bürgin. Ihm nimmt man ab, wie verzweifelt er ist, als Saras Doppelleben auffliegt: „Ich habe mich in eine Prostituierte verliebt!“ Und wie beseelt er seinem Freund klarmachen will, dass abgebrühte Escortdamen niemals das Gefühl der reinen Liebe und „das Beben vor dem ersten Kuss“ ersetzen können. Dennoch zieht der Zahnarzt Tom das unverbindliche Vergnügen vor. Bis er nach einem zackigen Wendemanöver urplötzlich Sara hinterher hechelt. Die erfindet sich als ihre Zwillingsschwester Charlotte neu, trinkt Pfefferminztee statt Prosecco, spielt bebrillt und hochgeschlossen die seriöse Bankerin vor. Kann sie Daniel auf diese Weise zurückerobern? Lange hält die Täuschung nicht. Sara gerät zwischen die Fronten, muss sich entscheiden und stellt die Männer mit einer hinterlistigen Gewissensfrage auf den Prüfstand. Wer am Ende ihr Herz gewinnt, soll hier nicht verraten werden.