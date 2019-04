Sammlung Kicken: Linda Conze wird Fotokuratorin am Kunstpalast

Der Kunstpalast wird personell verstärkt. Das Museum am Ehrenhof hat Linda Conze zur Kuratorin für Fotografie berufen, wie das Haus mitteilte. Die Stelle wurde mit dem Ankauf der umfangreichen Fotosammlung der Galerie Kicken eingerichtet und wird nun erstmals besetzt.

Conze, 1985 in Tönisvorst geboren, hat in Hamburg und Berlin Geschichte mit dem Schwerpunkt Fotografie der 1920er und 1930er Jahre studiert und war als Stipendiatin der Alfried-Krupp-von-Bohlen-und-Halbach-Stiftung bereits am Museum Folkwang, am Münchner Stadtmuseum, im Dresdner Kupferstich-Kabinett und am Getty Research Institute in Los Angeles tätig, teilte der Kunstpalast mit. Ihre Dissertation beschäftigt sich mit der medialen Herstellung von Gemeinschaft zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus.