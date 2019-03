Ausstellung : Das geht alles auf eine Kuhhaut

In „Circumscribe“ kombiniert Rindon Johnson Kuhhäute mit Videoprojektionen und von Isa Genzken inspirierten Schaukästen. Foto: Museum

Die Julia Stoschek Collection zeigt Arbeiten des Afroamerikaners Rindon Johnson in ihrem Haus an der Schanzenstraße in Oberkassel. Erstmals ist in Lisa Long eine Kuratorin für die Ausstellung verantwortlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Clemens Victor Henle

Gleißend angestrahlt hängen zwei verkrumpelte Lederhäute von der Decke. Das Schattenspiel der Häute auf dem Boden der Julia Stoschek Collection ergibt Umrisse mit viel Interpretationsspielraum. Nur eines wird jeder Besucher der neuen Ausstellung „Circumscribe“ von Rindon Johnson hier klar erkennen: Ein Schweinekopf mit Nase, Mund und Öhrchen sitzt auf einem undefinierten Körper. Das ist natürlich Zufall und kein Hinweis mit dem Zaunpfahl auf die tierische Herkunft der Lederhäute. Denn das Kuhleder wurde in der heißen Sonne Miamis über eine Wäscheleine gehängt, bis es trocken und hart war und ebenjene Form bekam.

Diese Kuhhäute – oft zu bizarren Formen verschrumpelt, manchmal aber auch fein säuberlich auf einen Rahmen gezogen – finden sich immer wieder im Werk des jungen Afroamerikaners. Für ihn ist die Kuh einerseits eine elementare Kreatur, andererseits ein hochgezüchtetes Produkt, das in Gefangenschaft immer weiter optimiert wird. Während die Kuh in Asien als heiliges Tier gilt, ist sie im Westen ein gewinnmaximiertes Produkt. Doch nicht nur dieser Gegensatz fasziniert Johnson an dem Tier. Als junger Künstler mit knappen Budget waren die Kuhhäute für ihn ein günstiger Werkstoff für seine Arbeiten. So ist die Arbeit mit diesem Material zu seinem Markenzeichen geworden, so wie Lucio Fontana die Eierform immer wieder aufnahm oder sich Yves Klein an seinem Blau abarbeitete.

Info Filmabend mit Werken aus der Sammlung Museum Die Julia Stoschek Collection, Schanzenstraße 54, ist immer sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Am Mittwoch, 17. April, findet ein Filmabend statt. Der Eintritt ist frei, die Platzzahl begrenzt. julia-stoschek-collection.net

Daneben gibt der 29-Jährige aber seinen Arbeiten durch sehr lange Titel eine weitere, poetische Dimension. Denn der studierte Fotograf arbeitet nicht nur medial, sondern ist auch schriftstellerisch tätig. So erzählen die Titel kleine poetische Geschichten. Und nur in diesem Zusammenhang werden Johnsons mediale oder bildhauerische Arbeiten zu Kunstwerken. Wie zum Beispiel ein unauffälliger Serpentinstein in einer Ecke des Ausstellungsraumes mit dem wunderbaren Titel „Did I solicit thee from darkness to promote me“ (auf Deutsch: „Bat ich dich, mich aus der Dunkelheit hervorzuziehen?“). Mit diesem Satz des Unholds aus Mary Shelleys „Frankenstein“, seinerseits entliehen aus John Miltons „Paradise Lost“, zeigt Johnson die immer wiederkehrende Frage nach Identität und Herkunft auf.

Darauf weist auch der schwarze Monolith aus Serpentinstein hin, der in einem Steinbruch in Zimbabwe geschlagen wurde. Denn für Johnson ist die Frage nach einer afroamerikanischen Identität allgegenwärtig. Diese bearbeitet er dabei nicht monothematisch, sondern beleuchtet sie aus vielen Blickwinkeln. So veranstaltet Johnson zum Beispiel Lesungen, in denen nur Liedtexte des Musikers Prince gelesen werden. Ausschnitte davon kann man in der Stoschek-Collection in einer Videoarbeit sehen. Sie wird vermengt mit auf Youtube gefundenen Videoausschnitten und einem ergreifenden Cello-Soundtrack. Im Eingangsbereich der Ausstellung nutzt Johnson die Glasarchitektur der Sammlungsräume als transparente Container, vielschichtig schimmern seine Videos und eine eigens für die Ausstellung erstellte Virtual-Reality-Arbeit durch den weitläufigen, abgedunkelten Raum.

Eine Neuerung in der Programmatik der Sammlung Stoschek beginnt mit „Circumscribe“. Zum ersten Mal in der Sammlungsgeschichte ist mit Lisa Long ein externe Kuratorin für die Ausstellungen verantwortlich. Ein Jahr lang wird die junge Ausstellungsmacherin sechs Ausstellungen im Stammhaus der Sammlung, aber auch in der Berliner Dependance unter dem Titel „horizontal vertigo“ kuratieren. Im Fokus von Longs Arbeit stehen dabei Positionen, die von „feministischen, queren und dekolonialen Perspektiven“ geprägt sind. So solle Long der Sammlung neue Impulse und einen erweiterten Blickwinkel geben, sagt die Hausherrin Julia Stoschek. Denn ihr sei es sehr wichtig, dass sich die Sammlung nicht nur aus sich selbst heraus generiere.