Türkei und Syrien Düsseldorfer Hilfsaktion für Erdbebenopfer

Denn die Helfer wissen auch, dass in der Erdbebenregion derzeit Minustemperaturen herrschen und die Überlebenden warme Kleidung benötigen. Spenden sollen wegen der Stapelbarkeit in den Lastwagen nicht in Tüten, sondern in Kartons, die beschriftet sind, abgegeben werden. Um alles besser zu koordinieren, seien er und Kenan Gündag am Dienstagabend bei Ayşegül Gökçen, der türkischen Generalkonsulin in Düsseldorf, gewesen.