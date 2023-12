Issum und Sevelen Second-Hand-Läden spenden für WDR-Weihnachtswunder

Wie war es denn nun in Düsseldorf? „Es war so ein bisschen die andere Seite“, sagt Anneliese Deckers. „Überall ist Not, Leid, die Menschen machen sich Sorgen.“ In der Schlange vor dem WDR-Glashaus standen Menschen, mit oder ohne Glühwein, die einfach sagen: „Ich geb’ was ab.“ „Es tat gut, mit diesen frohen, zuversichtlichen Menschen zusammenzustehen“, sagt Anneliese Deckers, die betont, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Menschen, die in Issum und Sevelen eh schon ehrenamtlich arbeiten, auch ihre Trinkgeldkasse spenden und nicht nur ihre Zeit. Aber das haben sie schon im vergangenen Jahr gemacht, nur weniger öffentlich.