PR-Aktion in Düsseldorf : Langer Stau fürs Gratis-Tanken

Wer an der Tankstelle am Rather Broich gratis tanken wollte, musste sich durch einen Stau kämpfen. Foto: Hans-Jürgen Bauer Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Polizei und Ordnungsamt regelten für die PR-Aktion einer Tankstelle in Düsseldorf den Verkehr. Autofahrer mussten viel Geduld mitbringen - für 20 Liter Benzin pro Fahrzeug. Es kam zu langen Staus.

An einer Tankstelle am Rather Broich sind am Dienstag eine Stunde lang Autos mit 20 Litern gratis betankt worden. Die einen Tag zuvor im Internet angekündigte PR-Aktion von Jet lockte so viele Autofahrer an, dass sich eine über einen Kilometer lange Schlange bildete.