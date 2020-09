Kommen und Gehen : Erlesene Raritäten in neuen Räumlichkeiten

Stadtmitte Da seine Galerie wegen einer Haussanierung aktuell nicht nutzbar ist, ist Antiquitätenhändler Ralph Gierhards an die Schadowstraße 26 gezogen.

Ein nobleres Ausweichquartier hätte sich Ralph Gierhards kaum wünschen können. Seine angestammte Galerie an der Kö 44 musste der Antiquitätenhändler vorübergehend verlassen. Das Haus wird saniert, rund ein Jahr ist dafür veranschlagt. Doch die jetzigen Räumlichkeiten an der Schadowstraße 26 bieten einen adäquaten Rahmen für die Kostbarkeiten europäischer Kunst, die Ralph Gierhards zusammengetragen hat.

„Die Innenausstattung habe ich selber entworfen“, erzählt er – von der Wandfarbe in einem edlen Grau bis hin zur angenehmen Lichtstimmung. Die Kunden wurden angeschrieben und über den Umzug informiert. Groß umstellen müssen sie sich nicht, von der Kö aus sind es ja nur wenige Schritte bis zur Fußgängerzone an den Schadow Arkaden.

Ansonsten aber ist das Spektrum erlesen. Mitarbeiterin Sabine Zanders zeigt einige Raritäten: ein flämisches Kästchen mit Seidenstickerei, seltene Kandelaber, Straußeneier aus dem 18. Jahrhundert, ein originelles Tischchen mit Glaskühler. Faszinierender Blickfang sind die traumschönen Vasen von Camille Fauré, erworben von der Enkelin des Künstlers und französischen Privatsammlungen. Mit diesem Genre kennt der Antiquitätenhändler sich bestens aus. Die brillantesten Stücke aus der Art-Déco-Epoche finden sich in dem Bildband „Selected Vases by Camille Fauré“, den er herausgegeben hat.

Ralph Gierhards hält den an der Düsseldorfer Kunstakademie ausgebildeten Bildhauer (1882-1946), dessen Werke auch in Schloss Benrath in einer Dauerausstellung zu sehen sind, auf dem Kunstmarkt für unterschätzt: „Deshalb nehmen sie in meiner Galerie einen Ehrenplatz ein.“