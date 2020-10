In der Kritik nach den Rheinbad-Krawallen : Düsseldorfer Bäderchef geht schon im März

Düsseldorf Roland Kettler verlässt im Frühjahr seinen Posten. In seine Zeit fällt eine Bau-Offensive für die Düsseldorfer Schwimmbäder. Nach den Rheinbad-Krawallen stand er allerdings in der Kritik.

Kettlers großes Verdienst ist die Erneuerung der Bäderlandschaft. In seine Zeit fällt die Konzeption und die Umsetzung vieler Neubauten. Dazu gehören die Erweiterung des Rheinbads, das Kombibad am Flinger Broich, das „Rheinblick 741“ in Oberkassel/Heerdt, das Mehrgenerationenbad in Benrath und der geplante Neubau in Unterrath.