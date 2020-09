Kostenpflichtiger Inhalt: Verein will Anzeige erstatten : Fiftyfifty-Streetworker auf Flyern bedroht

Streetworker Oliver Ongaro mit seiner Kollegin Julia von Lindern vor dem Fiftyfifty-Büro in Oberbilk. Foto: VOX/Vox

Düsseldorf In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Düsseldorf-Oberbilk Flyer verteilt, die sich gegen den Streetworker Oliver Ongaro von Fiftyfifty richten. Der Verein will Anzeige erstatten.