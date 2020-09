Großer Feuerwehr-Einsatz am Sonntag : Brand an Johannes-Flintrop-Straße wurde wohl absichtlich gelegt

Feuer in Mettmann Brand Johannes-Flintrop-Straße am 27. September 2020 Foto: Kandzorra, Christian

Mettmann Nachdem am Sonntagabend der Anbau eines Hauses direkt neben der Tankstelle an der Johannes-Flintrop-Straße abgebrannt war, ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung. Das Feuer wurde wohl absichtlich gelegt.

Der Brand am Sonntagabend an einem Wohnhaus direkt neben der SB-Tankstelle wurde wohl gezielt gelegt. Wie die Kreispolizeibehörde am Montag bestätigte, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Feuer unter einem Quad gelegt worden sein, das in dem Carport direkt an dem betroffenen Wohnhaus abgestellt war. Die Polizei kann einen technischen Defekt als Ursache für das Feuer ausschließen und sucht nun Zeugen, die um kurz vor 18 Uhr im Bereich der Johannes-Flintrop-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 02104 9826250 zu melden.