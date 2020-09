Aktion der Stadtwerke Krefeld und der Rheinischen Post : Experten klären Fragen zur E-Mobilität

Der Umweltbonus lockt zum Kauf von E-Autos. Alles, was man dazu wissen muss, wissen die Experten bei unserer Telefonaktion. Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Geldern Wie kommt der Strom ins Auto? Und was kostet er? Die Stadtwerke Geldern und die Rheinische Post organisieren am Donnerstag von 11 und 12 Uhr eine Telefonaktion im Vorfeld des Verkaufsoffenen Sonntags mit Autoschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Möwius und Sarah Bousart

Noch bis zum 30. November gelten besonders attraktive Förderprogramme für die Anschaffung von Fahrzeugen, die mit Strom betankt werden. Viele Hersteller bieten derzeit außerdem besonders attraktive Konditionen zum Kauf an. Aber: Wie kommt der Strom ins Auto? Und was kostet er? Die Stadtwerke Geldern und die Rheinische Post haben Experten gebeten, in einer Telefonaktion im Vorfeld des Verkaufsoffenen Sonntags mit Autoschau zum Thema E-Mobilität Fragen zu beantworten. Am Donnerstag, 1. Oktober, warten drei Experten zwischen 11 und 12 Uhr auf Ihre Fragen. Neben den Stadtwerken sind die Firmen Elektrotechnik Heix und Elektro Winfried Schäfer Ansprechpartner.

Es gibt eine Menge Fragen: Was wird gefördert? Kann ich „einfach so“ zu Hause eine Wallbox installieren lassen? Die bereits sehr gut ausgebaute, öffentliche Ladeinfrastruktur in Geldern mit zurzeit zehn Standorten (darunter auch eine Schnellladesäule an der „Stoffmehl-Tankstelle“ an der Dieselstraße), wird kontinuierlich ausgebaut. Sechs weitere Standorte sind bereits bei den Stadtwerken in Planung. Der Ausbau soll vor allem in den Ortschaften erfolgen. Das öffentliche „Stromtanken“ wird von den Stadtwerken momentan besonders gefördert: An allen Säulen tanken „E-Mobilisten“ in Geldern noch bis 31. Dezember kostenlos.

Info Die Geschäfte öffnen Sonntag von 13 bis 18 Uhr Autoschau Am Sonntag, 4. Oktober, lädt die Stadt Geldern im Rahmen der traditionell am ersten Oktoberwochenende stattfindenden Autoschau auf den Gelderner Markt ein. In diesem Jahr dreht sich alles rund ums Thema „E-Mobilität“. Anlässlich dazu sind von 13 bis 18 Uhr in Geldern parallel die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Zudem findet die Siegerehrung des Stadtradelns statt.

Wer ganz bequem zu Hause tanken möchte, der benötigt dort ebenfalls eine Lademöglichkeit. Hier gibt es, genauso wie bei der Anschaffung des Autos, Förderungen. Und die Stadtwerke liefern den benötigten, preiswerten Ökostrom. Auch für die öffentlichen Förderprogramme stehen die Stadtwerke als erster Ansprechpartner zur Verfügung.

Fragen zu Förderungen und Strompreisen beantwortet Marcel Meissner von den Stadtwerke Geldern am Donnerstag unter Tel.: 02831- 933373.

Es gibt bereits eine Menge Hersteller von Wallboxen. Die Auswahl ist entsprechend groß. Hier ist entscheidend, welche Anforderungen die „eigene Tankstelle“ erfüllen muss. Falls Sie dazu Fragen haben, nimmt André Schlun von der Gelderner Firma Heix Ihre Fragen am Donnerstag unter Tel. 02831 933374 entgegen.

Das A und O für das „Tanken zu Hause“ ist jedoch der eigene Hausanschluss, insbesondere die Hausinstallation. Für die Installation und Einbindung einer Lademöglichkeit bei Ihnen zu Hause hat Winfried Schäfer von Elektro Schäfer die Antworten auf Ihre Fragen. Ihn erreichen Sie unter Tel. 02831 933375.