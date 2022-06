Menschen in Düsseldorf : Fotografien zeigen Geflüchtete aus der Ukraine

Die Porträts der Ausstellung Humans of Ukraine zeigen in Düsseldorf lebende Geflüchtete. Foto: Veranstalter

Stadtmitte Die Ausstellung zeigt Fotografien von Menschen, vor den Krieg nach Düsseldorf geflohen sind. Politik solle bei den Bildern keine Rolle spielen.

(lod) In Düsseldorf leben seit Beginn des Krieges in der Ukraine viele Menschen aus dem von Russland überfallenden Land. Eine Fotoausstellung stellt 13 dieser Menschen vor. Sie mussten ihr Zuhause von einem Tag auf den anderen zurücklassen. „Jeder von ihnen hat uns seine Geschichte erzählt. Es waren zutiefst menschliche Begegnungen“, sagt Ananda Kordes. Die Journalistin hat die Texte zu den Fotografien geschrieben. Das Ausstellungsprojekt soll Raum für intensiven Austausch und Gefühle geben. „Im Kern landeten wir immer bei einer universellen Frage: Woran halten sich die Menschen fest, wenn sie komplett auf sich selbst zurückgeworfen werden?“, erklärt Kordes. Antworten sollen sich in den Texten finden und in den Bildern. „Doch die Gesichter unserer 13 Protagonisten lassen noch tiefere Blicke zu und offenbaren eine Sprache jenseits aller Worte“, so Kordes. Ihr sei wichtig gewesen, ausschließlich die menschliche Perspektive zu zeigen. „Politik und Ideologie haben wir bewusst außen vor gelassen.“

Die Ausstellung heißt „Humans of Ukraine“ (Menschen der Ukraine) und ist am Samstag, 25. Juni, 16 bis 21 Uhr, im Hinterhof des Hauses an der Kreuzstraße 25 zu sehen. Anschließend sind die Fotografien noch am Dienstag, 28. Juni, von 11 bis 15 Uhr, und Donnerstag, 30. Juni, 11 bis 15 Uhr zu sehen. Dann stellen die Organisatoren die Bilderausstellung ins Internet. Auf Facebook wird die Fotoserie auf Facebook am Montag, 4. Juli, freigeschaltet, zu finden mit dem Stichwort „Humans of Ukraine“.