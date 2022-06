Freizeittipps für das Wochenende : Wochenende!

Swinging Funfares treten Samstag und Sonntag in Düsseldorf auf. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die „Nacht der Museen“ ist ein weiterer Höhepunkt des frühen Düsseldorfer Sommers. Aber die Stadt bietet auch sonst viele Freizeitaktionen an diesem Wochenende. Eine Auswahl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Nacht der Museen Nachdem die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren ausfallen musste, wird die Nacht der Museen von Samstag auf Sonntag zwischen 19 Uhr und 2 Uhr stattfinden. Zahlreiche Museen, Ausstellungsräume und Institutionen öffnen ihre Türen, locken zu Sonderveranstaltungen und zu musikalischen Programmen. Wie wäre es mit einem nächtlichen Architekturspaziergang im Hafen? Mit anschließendem Mitternachts-Drink auf dem Rheinturm? Oder aber mit einem Besuch in der Stiftung Schloss und Park Benrath und der Besichtigung des Corps de Logis sowie des Museums für Gartenkunst? Die Auswahl an kulturellen Angeboten ist riesig. Alle Infos online unter www.nacht-der-museen.de.

Straßenfest Am Samstag sind zum 42. Internationalen Straßenfest von 8 bis 18 Uhr alle Flingeraner und Gäste eingeladen, auf Flurstraße, Schwelmer Straße, Bruchstraße und am Karl-Wagner-Platz den großen Straßentrödel zu besuchen. Viele Informationsstände lokaler Organisationen sind auch dabei. Außerdem ist für Verpflegung gesorgt. Auf der Straßenkreuzung Schwelmer Straße/Bruchstraße steht eine Veranstaltungsbühne, auf der viel Musik und Unterhaltung geboten wird.

Handwerk und Design Unter dem Parkdeck der Handwerkskammer präsentieren rund 70 Ausstellerinnen und Aussteller auf 1500 Quadratmetern ihre Arbeiten aus den Bereichen Schmuck, Textil, Leder, Keramik, Glas, Holz, Metall, Stein, Fotografie und Papier. Bei diesem „19. Düsseldorfer Markt für Kunst, Handwerk und Design“ wartet das Handwerk mit handgefertigten Unikaten und Kleinserien auf. Eine Besen- und Bürstenmanufaktur sowie Bierbraukunst aus Düsseldorf sind erstmals dabei. Bereits seit einigen Jahren stellen Studierende der Akademien für Handwerksdesign Aachen und der Akademie für Gestaltung Münster auf dem „Parkdeck“ am Georg-Schulhoff-Platz 1 ihre Projekte vor.

Renntag Der Königsallee-Renntag steht bei Pferdesport-Freunden doppelt im Kalender. Denn mit dem 102. German 1000 Guineas wird zum einen Düsseldorfs zweitwichtigstes Rennen des Jahres gelaufen. Zudem findet eine Vorprüfung für das deutsche Derby an diesem Tag statt: das Grafenberger Derby-Trial. Darüber hinaus sorgt der Renntag für Düsseldorfer „Kö-Feeling“ – mondäne Kleider, große Hüte und schicke Herrenmode verwandeln die Rennbahn in einen Laufsteg für unsere modeaffinen Besucher. Die Partner der IG Königsallee sorgen an diesem Renntag für ein Rahmenprogramm auch für Kinder rund um Düsseldorfs Prachtmeile. Beginn ist Sonntag, 13 Uhr, an der Rennbahnstraße.

Sommerfest Die Saubande Förderkreis Gerresheimer Karneval lädt für Samstag ab 14 Uhr zum Familienfest auf das Gelände der Rennbahn ein. Vielfältige Attraktionen sollen bei freiem Eintritt die Menschen auf das weitläufige Gelände locken. Um 15.30 Uhr beginnt ein Musikfestival mit der Mundart-Rockband Brings aus Köln. Im Vorprogramm spielen die Rhythmus-Sportgruppe und die Swinging Funfares. Eintrittskarten für das Musikfestival kosten an der Tageskasse 32 Euro.

Hofgartenkonzert Die „Swinging Funfares“ sind noch einmal am Sonntag zu sehen. Die Gruppe tritt um 11 Uhr im Musikpavillon im Hofgarten auf und präsentiert internationale Chartbreaker, Swing, Pop, Karnevalshits und Eigenkompositionen. Der Besuch dieses Open-Air-Auftritts ist für Besucher kostenlos.

Sportaktionstag Rund 40 Sportarten können Kinder und Jugendliche am Sonntag von 11 bis 16 Uhr kostenfrei im Arena-Sportpark ausprobieren. Bei diesem Sportaktionstag „Kids in Action powered by Stadtwerke Düsseldorf“ zeigen Sportvereine aus Düsseldorf ihre Angebote und bieten Schnuppertrainings an. Das Angebot reicht von populären Sportarten wie Basketball, Fußball und verschiedenen Kampfsportarten sowie Tennis und Tischtennis bis hin zu Reiten und Voltigieren. Neu dabei ist Pickleball. Der Sport aus den USA verbindet Badminton mit Tennis und Tischtennis. Im Rheinbad können Kanu und Tauchen ausprobiert werden.

Biker 4 Kids Nach zweijähriger Zwangspause aufgrund der Pandemie geht der Motorradkorso am Samstag wieder an den Start. Auf der Automeile Höherweg startet um 10 Uhr ein Biker-Gottesdienst mit Olaf Schaper und der Band Sunny Side Up. Am Nachmittag rockt die Band Retro die Bühne, das Bühnenprogramm moderieren Jürgen Banger und Andreas Hecker. Etwa gegen 13.30 Uhr wird sich dann der große Biker 4 Kids-Korso auf den Weg durch Düsseldorf machen und auf der Rheinwiese eine Pause einlegen.

Live-Musik Der Kunst- und Kulturstrand präsentiert am Sonntag eine Reise um die Welt mit viel Musik. Diese erste Ausgabe des Strandfestivals der Weltmusik in Düsseldorf präsentiert verschiedene Musikkulturen und Stilrichtungen – von Schottland nach Mauritius über Afrika und den Rest der Welt. Mehr als zehn Künstler stellen sich und ihre Kunst in verschiedenen Sprachen und Stilen vor. Der Festtag soll die musikalische Völkerverständigung zelebrieren und zudem ein starkes Zeichen für die kulturelle Vielfalt in Düsseldorf setzen. Beginn ist um 15 Uhr. Weitere Infos stehen online unter www.stadtstrand-duesseldorf.de.

Radschlägermarkt Mehr als 400 Anbieter verkaufen ihre Waren am Sonntag beim Radschlägermarkt. Industrielle Neuware ist tabu, dafür gibt‘s Schnäppchen aus allen Bereichen für jeden Geldbeutel, aber auch Designobjekte, Sammlerschmuck, Hi-Fi, antiquarische Literatur, Schallplatten, Kinderspielzeug, Bilder, vintage Mode, Kunst und ein großes kulinarisches Angebot. Geöffnet ist der Markt an der Ulmenstraße 275 von 11 bis 17 Uhr.

Schallplattenbörse Am Sonntag findet wieder die Düsseldorfer Schallplattenbörse statt. Schauplatz ist die Music Hall Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße. Es haben die Vinyl- und die CD-Fans viele Gelegenheiten, sich in einem riesigen Angebot ihre Plattenwünsche zu erfüllen: Tonträger aus allen Musikrichtungen, seit den 1950er-Jahren bis zu den aktuellen Neuerscheinungen, werden von den 50 Ausstellern geboten und warten auf neue Besitzer. Für jede Preisklasse dürfte etwas dabei – von 50 Cent bis zu 100 Euro für Raritäten. Die Börse öffnet von 11 bis 16 Uhr.

Romeo und Julia Das English Theatre Düsseldorf (ETD) wird Shakespeares „Romeo & Juliet“ vom 11. bis 22. Juni 2022 in der Kaiserpfalzruine in Kaiserswerth aufführen. Termine sind Samstag und Sonntag, jeweils um 19.30 Uhr, Sonntag zudem um 14.30 Uhr. Karten ab 24 Euro gibt es online unter www.english-theatre-duesseldorf.de.