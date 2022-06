Freizeitspaß für Familien in Düsseldorf : Badeenten rasen den Kittelbach hinunter

Düsseldorf Das Entenrennen in Unterrath hat sich zu einem beliebten und lustigen Spaß gemausert. Bei gutem Wetter werden wieder mehrere tausend Besucher erwartet.

Die Badeenten für das 6. Unterrather Entenrennen am 19. Juni stehen bereit. Sie können in den Geschäften der Mitglieder der Händlergemeinschaft Einkaufs-Trümpfe, welche die Veranstaltung ausrichtet, für fünf Euro erworben werden. Bevor die Enten aber auf das Wasser gesetzt werden, können diese noch an einem Kreativ-Wettbewerb teilnehmen, bei dem es attraktive Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt. Dafür müssen die Gummitiere originell gestylt und fotografiert werden. Das Foto wird dann hochgeladen und kann von allen Bürgern bewertet werden.

Am Rennsonntag selbst fällt um 12.30 Uhr der Startschuss für das Kinder-Entenrennen, um 14.30 Uhr sind dann die Erwachsenen mit ihren Enten am Start. An Start und Ziel wird wieder für Verpflegung gesorgt, es wird dort Grill- und Getränkestände geben. Auch abseits der „Wasser-Rennstrecke“ am Kittelbach zwischen Wilseder Weg und Unterrather Straße wird für ein Kinderprogramm gesorgt. Unter anderem werden zwei Hüpfburgen aufgebaut, es gibt Fußballdart, kleine Spiele und eine Malecke. Weitere Infos stehen online unter www.unterrather-truempfe.de.