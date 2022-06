Freizeit im Sommer : Kino, Konzerte und Quiz im Südpark-Biergarten

Wenn die Dämmerung beginnt, starten das Open Air Kino in Vier Linden. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Eine Leinwand, die aufgepumpt werden muss gibt es wohl nur im Biergarten Vier Linden. Das Sommerprogramm bietet neben Open-Air-Kino auch Punk-Musik und Rateshows.

(lod) Schon kurz vor dem Beginn der Sommerferien startet im Biergarten Vier Linden die Open-Air-Saison mit Musik, Kino und Rateshows.

Die Reihe „Goldmucke“ macht den Anfang und präsentiert bereits an diesem Dienstag ein Live-Konzert der Band „Postcards“. Bis September folgen 18 weitere Live-Auftritte, unter anderem spielen die Bands „Butterwegge“ (16. Juni), „Liedfett“ (24. Juni), „Alex Mofa Gang“ (14. Juni) und „Smile and burn“ (18. August). Beendet wird die Goldmucke-Saison am 8. September von Madeline Juno.

Der Moderator und Comedian Tim Perkovic lädt zudem zu vier Quizabenden in den Biergarten Vier Linden ein. Am 21. Juni dreht sich alles um Harry Potter; am 26. Juli können Musikspezialisten ihr Wissen beweisen; um Disney-Filme geht es am 16. August, und am 23. August stellt Tim Perkovic Fragen über die „Die drei ???“.

Im Biergarten Vier Linden sind auch die Düsseldorfer Filmkunstkinos zu Gast. An ausgewählten Freitagen und Samstagen wird für das Open-Air-Kino die mobile Leinwand aufgepumpt und der Projektor gestartet. Das Filmprogramm enthält Kassenerfolge der vergangenen Monate, wie „The Batman“ (17. Juni), Almodovars „Parallele Mütter“ (15. Juni) und der Science-Fiction-Erfolg „Dune“ (27. August). Auch eine Premiere ist zu sehen, nämlich „Monsieur Claude und sein großes Fest“ am 16. Juli. Und eine Reise in die 1980er-Jahre gibt es am 26. August, wenn der Klassiker „Stand by me“ gezeigt wird.