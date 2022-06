Landgericht verhandelt gegen drei Männer, darunter einen Remscheider : Facebook-Kontakt führt in die Prostitution

REMSCHEID/DÜSSELDORF Das Landgericht in Düsseldorf verhandelt gegen drei Männer, darunter einen Remscheider. Sie sollen eine 20-jährige dazu gedrängt haben, anschaffen zu gehen.

So soll es auch bei der damals 20-Jährigen gelaufen sein, nachdem sie im Juni 2018 einen Remscheider über Facebook kennengelernt hatte. Was harmlos begann, soll sich für die junge Frau über Monate hinweg zum Alptraum entwickelt haben. Neben dem 30-Jährigen sitzen jetzt zwei weitere Männer auf der Anklagebank am Landgericht in Düsseldorf, die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Zwangsprostitution vor. Einer der beiden soll das Opfer in seiner Wohnung dazu auch noch vergewaltigt haben. Der andere ist wegen Beihilfe angeklagt.