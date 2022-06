Neue Top-Karussells : Diese neuen Attraktionen bietet die Rheinkirmes 2022

Die Rheinkirmes startet in diesem Jahr am 15. Juli. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Update Düsseldorf Am 15. Juli beginnt die „Größte Kirmes am Rhein“ mit zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen. Für die Adrenalin-Fans dürften besonders zwei Fahrgeschäfte spannend sein, die erstmals in Düsseldorf zu erleben sind. Was sie den Kirmes-Fans bieten.

Mit vielen Attraktionen will die Rheinkirmes nach zweijähriger Corona-Zwangspause in diesem Sommer wieder durchstarten. Zu den Top-Neuheiten wird dabei unter anderem der von 100.000 LED-Lämpchen illuminierte „Bayern Tower“ gehören, wie der St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 als Veranstalter am Donnerstag mitteilte. Diese Variante eines Kettenkarussells lässt Kirmes-Fans in 73 Metern Höhe an Ketten fliegen.

Die Wilde Maus ist auch wieder mit dabei. Foto: Anne Orthen (ort)

Der „Bayern-Tower“ – auch als „höchster Maibaum der Welt“ bezeichnet – feierte 2019 beim Oktoberfest Premiere und kommt zum ersten Mal nach Düsseldorf. Hersteller ist das österreichische Maschinenbau-Unternehmen Funtime aus Osttirol. Der Turm ist ausschließlich handbemalt, Musikstücke und Jingles sollen für ein besonderes Bayern-Flair sorgen.

60 Meter hoch mit Tempo 80 – das sind die Kennziffern einer zweiten Neuheit: Beim Fahrgeschäft „Gladiator“ sitzen die Fahrgäste in Gondeln an den beiden Enden eines 58 Meter langen Arms, der sich frei um eine horizontale Achse dreht. Die Schausteller versprechen einen hohen Kreischfaktor. Das rund 30 Meter breite und 15 Meter hohe Laufgeschäft „Crazy Island“ bietet unterdessen auf fünf Etagen etwas harmloseren Spaß und hat Familien als Zielgruppe.

Foto: Krebs, Andreas (kan) 23 Bilder Die schönsten Rheinkirmes-Bilder unserer Fotografen

Auf der Oberkasseler Festwiese ist auch das hier geplant: Mit 50 Hindernissen und einem 290 Quadratmeter großen Wasserbecken sollen alle Altersgruppen Spaß haben. Ähnlich angelegt ist das „Hotel Edelweiß“, ein 2021 neu- bzw. umgebautes Laufgeschäft, das in dieser Form ebenfalls zum ersten Mal hier vertreten ist.

„Escape – Flight of Fear“ ist eine Neuheit von 2021 der Karussellbau-Schmiede Mondial. Dabei handelt es sich laut dem Schausteller Lutz Köhrmann um ein weltweit einzigartiges Hoch-Rundfahr-Flugkarussell. Die Gäste nehmen Platz in einer der 30 Einzelsitze – mit Schoßbügeln, keine keine herkömmlichen Schulterbügel, wie auf der Internetseite betont wird. Das soll ein freies Fluggefühl möglich machen. Das Gondelkreuz mit je drei Gondeln für zwei Personen fährt zu Beginn hydraulisch in die Höhe und das Flugspektakel nimmt seinen Lauf: Die große Fahrbahnplatte beginnt, sich zu drehen, zeitgleich setzen sich die Gondelkreuze entweder gleich- oder aber auch gegenläufig zur Fahrbahndrehung in Bewegung. An den Gondeln lösen sich dann sogar die Bremsen, „sodass sich jede Gondel voll und ganz frei schwingend den Fliehkräften hingeben kann“ – und der wilde Flug der einzelnen Gondeln kann beginnen, bis zu sechs Meter hoch geht es.

Insgesamt rund 900 Schausteller hatten sich für die Düsseldorfer Großkirmes beworben, knapp 300 wurden von den Veranstaltern akzeptiert und haben nun einen Platz auf dem Kirmes-Areal im Linksrheinischen. Darunter sind viele „alte Bekannte“ wie der „Hangover-Tower“, der mit 85 Meter immer noch der höchste transportable Freefall-Turm weltweit ist, die seit Jahren beliebten Schwindelig-Karussells „Break Dance“, das 65 Meter hohe „Infinity“ mit drei um 360 Grad schwingenden Gondeln sowie Klassiker wie „Die wilde Maus XXL“, Oscar Bruchs Riesenrad und die „Alpina Bahn“ sowie der „Höllenblitz“, die größte Indoor-Achterbahn der Welt.

Während die Arbeiten für die Infrastruktur auf den Oberkasseler Rheinwiesen bereits begonnen haben, startet der eigentliche Aufbau der „Größten Kirmes am Rhein“ offiziell am 17. Juni. Das Schützen- und Heimatfest des St. Sebastianus Schützenvereins von 1316 ist der jährliche Höhepunkt des Düsseldorfer Schützenlebens. Ereignisse wie der Königsschuss, das Ausschießen des Jung-Schützenkönigs und des Pagenkönigs, das Gästevogel-Schießen, ein wichtiger Social Event mit hoher VIP-Dichte, eine prächtige Parade und dazu gehörige Umzüge bilden den Veranstaltungszyklus im Juli. Sowohl das Schützenfest als auch die „Größte Kirmes am Rhein“ werden in Alleinregie von Ehrenamtlern des St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 organisiert und verantwortet.