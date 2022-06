Kultur in Düsseldorf : Uhrenturm öffnet nach zwei Jahren wieder für Besucher

Kultur in Düsseldorf

Der Uhrenturm an der Grafenberger Allee öffnet wieder. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Das wohl kleinste Museum Düsseldorfs feiert am 19. Juni seine Wiedereröffnung mit zwei Ausstellungen. Zu sehen sind Porträtfotos von Oliver Steller.

Der Uhrenturm an der Grafenberger Allee hat schon viel überstanden, immerhin wurde er bereits um 1904 als Teil einer Maschinenfabrik für Eisenbahn-, Bergwerks- und Schiffsgeräte gebaut. Nach Kriegen, Krisen und Firmenpleite wurde er wohl zum ungewöhnlichsten Museum Düsseldorfs, nachdem 1996 die Hermann-Harry-Schmitz-Societät eingezogen ist und sich dem Düsseldorfer Satiriker (1880 bis 1913) gleichen Namens widmet.

Steller ist eigentlich Sänger und rezitiert Texte von Christian Morgenstern und Rainer Maria Rilke, auch Lieder für Kinder hat Steller in seinem Portfolio. Klaus Lehmann und Oliver Steller kennen sich seit gut 20 Jahren, zuletzt hatten sie in der Pandemie im Dezember 2020 noch ein Konzert im Uhrenturm veranstaltet, „was noch ein bisschen Geld für beide Seiten gebracht hatte“, so Lehmann. Der Uhrenturm und die Hermann-Harry-Schmitz-Societät konnten sich während der Lockdowns durch Spenden und Mitgliedsbeiträge finanzieren, der Musiker Oliver Steller musste sich jedoch komplett neu orientieren. „So kam er auf seine alte Leidenschaft, die Fotografie, und konnte sich ein weiteres Standbein für den Lebensunterhalt aufbauen“, sagt Lehmann. „Die Fotografie wurde zu seiner neuen Profession.“ Stellers Fotografien zeigen deutsche Bürger, die wegen ihres Migrationshintergrund oft noch für Ausländer gehalten werden. „Wir finden diese Bilder sehr spannend“, sagt Lehmann.