Ausstellung zu Kirchenfesten : Kinder entdecken christliche Feste und Feiertage

Düsseldorf Eine neue Ausstellung erklärt auf spielerische Weise christliche Feste und Bräuche. Die Eröffnung findet am Sonntag, 19. Juni, statt.

Wenn Kinder nach Bräuchen und Festen fragen und was diese bedeuten, kennen auch Erwachsene nicht immer die Antwort. Deshalb bietet die katholische Kirche in Düsseldorf jetzt die Möglichkeit, in einem eigenen Raum das Kirchen-Jahr mit seinen Festen zu erkunden – spielerisch und interaktiv. Ein Erlebnisparcours mit 14 Stationen zwischen Advent und Christkönig lädt Kinder ein, auf altersgerechte und kreative Weise die Bedeutung und Besonderheiten christlicher Feste und Feiertage zu entdecken.

Am Sonntag findet um 12.30 Uhr zunächst ein Segensgottesdienst statt. Ab 13 Uhr besteht dann die Möglichkeit, die Ausstellung bis 17 Uhr zu erkunden. Die weiteren Öffnungszeiten sowie Begleitmaterialien, Termine für Führungen, Schulungsangebote und das Gesamtkonzept finden Interessierte online unter www.himmel-erde-dus.de. Am Eröffnungstag wird für Essen und Trinken gesorgt. An den anderen Tagen bieten sich die Cafés am angrenzenden Fürstenplatz mit seinem großen Spielplatz an.