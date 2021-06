Diskussion am Donnerstag : Zweiter Dialog zur Oper in Düsseldorf

Düsseldorf Am Donnerstag geht es um die Frage, welche Angebote es zusätzlich in einer neuen Oper geben könnte. Im Internet haben sich bereits mehr als 200 Düsseldorfer geäußert.

Die Bürgerbeteiligung für eine neue Oper geht in eine wichtige Phase. Am Donnerstagabend steht von 19 bis 21 Uhr bei der zweiten Online-Veranstaltung die „Oper der Zukunft“ im Mittelpunkt. Dabei geht es einerseits um moderne Opern-Technik, andererseits aber um die große Frage, was neben Oper und Ballett in einem etwaigen Neubau unterkommen soll.