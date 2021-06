Kirchen in Düsseldorf : Die sportlichste Seelsorge in Düsseldorf

Düsseldorf Pfarrer Peter Krogull führt einmal im Monat bei einem Lauftreff Gespräche über „Gott und die Welt“ und hält damit Seele und Körper fit.

Peter Krogull hat einen anderen Ansatz, beim Joggen den Gedanken freien Lauf zu lassen. Er ist evangelischer Pfarrer und bietet unter dem Motto „Mach’ deiner Seele Beine!“ Seelsorge-Gespräche während eines Lauftreffs an. „Wenn man gemeinsam in die gleiche Richtung schaut, dabei Körper und Geist in Bewegung versetzt, ist das auch eine Form der Spiritualität, Dinge anzupacken, zu durchdenken“, meint Krogull. „Gemeinsam unterwegs zu sein, passt zur Seelsorge. Und wir verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen.“ Krogull schlägt mit seinem Angebot zwei Fliegen mit einer Klappe: Der Körper wird fit und man kann sich den Alltags­ärger von der Seele quatschen, fast eine Gesprächstherapie. „Therapie ist zu viel gesagt. Wir reden einfach über alles, was Menschen bewegt, also über Gott und die Welt, ohne dass Gott immer ein Thema ist“, stellt Krogull klar. „Wir haben bereits über Probleme beim Jobwechsel oder in der Familie gesprochen. Es ist aber auch ein Erfahrungsaustausch mit ehrenamtlichen Seelsorgern.“