Düsseldorfs Kultur erwacht zu neuem Leben : Bühne frei in Düsseldorf!

Das Junge Schauspielhaus startet am 3. Juni mit dem Stück „Fleders fantastische Reise. Oder: Fliegen lernen mit Drache" unter freiem Himmel. Foto: David Baltzer

Das kulturelle Leben in der Stadt erhält neuen Schwung. Zum ersten Mal nach langer Zeit sind Veranstaltungen mit Publikum in verschiedenen Häusern wieder möglich.

Durch die Lockerungen in der Corona-Schutzverordnung sind aktuell wieder Präsenzveranstaltungen bei verschiedenen Düsseldorfer Bühnen möglich. Voraussetzung dafür bleibt ein Hygienekonzept, das Einhalten von Abstandsregeln und das Tragen von Masken. Außerdem müssen alle Besuchenden entweder einen negativen Coronaschnelltest, eine Impfbescheinigung (mindestens 14 Tage seit der zweiten Impfung) oder den Nachweis über eine überstandene Infektion vorlegen können. Die Planungen der Düsseldorfer Bühnen im Überblick:

Düsseldorfer Schauspielhaus: Während das Open-Air-Spektakel „Rheingold" auf dem Gustaf-Gründgens-Platz ausverkauft ist, gibt es ab dem 17. Juni die Gelegenheit, im Schauspielhaus das Festival „Theater der Welt" zu sehen, eine Kombination aus Stücken unter freiem Himmel und in den Sälen. Das Junge Schauspielhaus ist dann schon am 3. Juni mit dem Stück „Fleders fantastische Reise. Oder: Fliegen lernen mit Drache" gestartet. Das Stück für Kinder ab fünf Jahren wird unter freiem Himmel aufgeführt, ab dem 17. Juni gibt es im Zusammenhang mit „Theater der Welt" auch wieder Stücke im Haus an der Münsterstraße.

www.dhaus.de, Telefon 0211-85230 (Zentrale), 0211-369911 (Kartentelefon, 11-17 Uhr)

Deutsche Oper am Rhein: Auf der Bühne im Traditionshaus an der Heinrich-Heine-Allee geht es am 11. Juni mit Gioacchino Rossinis „Il barbiere di Siviglia" los, das Ballett folgt mit einer Premiere am 19. Juni im Theater Duisburg.

www.operamrhein.de, 0211-8925211

Tonhalle: Die Heimat der Düsseldorfer Symphoniker hat bereits zu Beginn des Schumannfestes die erste Präsenzveranstaltung durchgeführt. Dennoch sollen weiterhin ausgewählte Konzerte auch per Livestream ins Internet übertragen werden.

www.tonhalle.de

Capitol: Auf der Musicalbühne am alten Rheinbahndepot an der Erkrather Straße beginnt der Bühnenbetrieb am 31. Juli mit dem „Quatsch Comedy Club".

www.capitol-theater.de, 0211-73441500211 oder 0211-91387538

FFT Juta: Das Forum Freies Theater befindet sich mitten im Umzug an ihre neue Spielstätte im neuen „KAP1" am Hauptbahnhof. Geplant ist die erste Vorstellung für den 27. August. Dann soll „Place Internationale – Die 73 Tage der Commune oder der lange Wellenschlag der Revolution" aufgeführt werden.

www.fft-duesseldorf.de, 0211-8767870

Komödie: Vom 18. bis 20. Juni wird das Stück „Allein in der Sauna" von Frank Pinkus gezeigt. Vom 24. Bis 27. Juni kann man die beiden Kurzkomödien „Der Bär" und „Der Heiratsantrag" von Anton Tschechow sehen.

www.komoedie-steinstrasse.de, 0211-13651333

Kom(m)ödchen: Das Kabaretthaus von Kay Lorentz nimmt am 18. Juni wieder den Betrieb auf. „Corona-Update: Irgendwas mit Menschen" heißt das Programm an diesem Abend. Die Theaterkasse hat bereits geöffnet.

www.kommoedchen.de, 0211-329443 (14-18 Uhr)

Puppentheater Helmholtzstraße: Im Friedrichstädter Theater werden die Handpuppen ab dem 9. Juli wieder die Bühne entern. Über das genaue Programm informiert das Theater auf seiner Homepage.

www.puppentheater.de, 0211-372401

Tanzhaus.nrw: Das tanzhaus nrw startet am 6. August 2021 mit VOLUME UP, dem Festival für ungehörte Stories und unbeachtetes Wissen, in die neue Spielzeit. Gemeinsam mit dem FFT geht es auf einen „Augmented Reality Parcours" rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof: Unter dem Titel FEELING MYSELF IN PUBLIC SPACE können Passanten bis zum 13. Juni zwischen dem KAP1 am Konrad-Adenauer-Platz und dem tanzhaus nrw verteilte QR-Codes einscannen und mit der App [k] to go digitale Performances im Stadtraum erleben. In den Tanzkursen der Akademie ist ab dem 7. Juni 2021 wieder Präsenzunterricht geplant.

www.tanzhaus-nrw.de, 0211-172700

Theater an der Kö: Los geht es mit dem Open-Air-Stück „Da simmer wieder" vor dem Schauspielhaus auf dem Gustaf Gründgens-Platz vom 26. bis 29. August. Vom 27. August bis 3. September wird im Haus an der Königsallee das Stück „Extrawurst" gespielt.

www.theateranderkoe.de, 0211-322333

Kabarett FLiN: Die geringe Größe des Zuschauerraums macht einen Betrieb mit den Vorgaben der Coronaschutzverordnung derzeit noch nicht möglich.

Theater an der Luegallee: Zur Wiedereröffnung am 16. Juni ist die Komödie „Dreierpack" von Katrin Wiegand geplant.

www.theaterluegallee.de, 0211-16347111

Theater Takelgarn: Theatermacher Helge Neuber hat sich ein mobiles Theater angeschafft und plant Vorstellungen auf der Engländerwiese im Nordpark. Losgehen soll es ab dem 3. Juli. Alle Sitzplätze sind überdacht.

www.takelgarn.de, 01739645550 oder 0211-330699

Theaterkantine: Die Theaterkantine von Heike und Rüdiger Fabry an der Ronsdorfer Straße verbindet Schauspiel mit gutem Essen. Erleben kann man das mit dem Stück „Rosa" wieder ab dem 5. Juni.

www.theaterkantine.de, 0211-59896060

Theaterlabor Traumgesicht: Der Trägerverein plant die erste Aufführung im Campus Golzheim am 12. Juni mit einem ganztägigen „Slow Acting"-Theater-Workshop. Weiter geht es am 24. Juni um 19.30 Uhr mit einem Video-Abend „Sneak Review", an dem Videos aus eigener Produktionen gezeigt werden.

www.theaterlabor-traumgesicht-ev.de, 0211-15800348

Theatermuseum: Das Theatermuseum an der Jägerhofstraße startet am 12. Juni mit seinem Programm – erst einmal draußen. Auf einer Bühne direkt vor dem Museum wird als erstes Stück „Klamotte" vom Düsseldorfer Tanztheater „Küppers&Konsorten" gezeigt.

www.duesseldorf.de/theatermuseum, 0211-8996130