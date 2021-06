Kultur öffnet wieder : Düsseldorf soll Sommer-Kulturmetropole werden

Düsseldorf Das Asphalt Festival wird noch einmal größer. Die künstlerischen Leiter haben ein neues Konzept erdacht, das in diesem Jahr mehr Musik, Theater und Tanz bieten wird.

Zum ersten Mal ist das Asphalt Festival über einen Zeitraum von zweieinhalb Wochen zu erleben, also vom 30. Juni bis zum 18. Juli, was noch nicht das Ende ist, wie die künstlerischen Leiter jetzt angekündigt haben. „Wir haben uns in den vergangenen Monaten sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wofür wir stehen“, sagt Seeger-Zurmühlen. „Fakt ist, wir befinden uns im Aufbruch.“ Ein neues und auf die Zukunft ausgerichtetes Konzept liege Stadt und Land bereits vor. Dieses sieht unter anderem eine längere Spielzeit, nämlich dreieinhalb Wochen vor, eine stärkere Einbindung der Stadtteile sowie einzelne Produktionen, die es im weiteren Verlauf des Jahres in der Stadt zu sehen geben wird. „Wir verstehen uns perspektivisch als Langzeitinszenierung“, sagen Vuletic und Seeger-Zurmühlen. Ziel sei es, „Düsseldorf als spannende Sommer-Kulturmetropole zu etablieren“.

Das diesjährige Festival startet am 30. Juni mit zwei Produktionen und einem Konzert an gleich drei Spielorten. Das Theaterkollektiv Pierre.Vers präsentiert in der Berger Kirche eine Uraufführung, die sich mit dem Majdanek-Prozess in Düsseldorf beschäftigt. In dem Verfahren wurden ab 1976 SS-Wächter und KZ-Aufseherinnen des Konzentrations- und Vernichtungslagers Majdanek in Polen für ihre Taten angeklagt. Der Prozess ist einer der aufwändigsten und längsten Strafprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte und endete am 30. Juni 1981. Das Kollektiv, dessen künstlerischer Leiter Seeger-Zurmühlen ist, geht dem großen Thema der Erinnerung nach. Grundlage der Inszenierung sind Protokolle von Schülern und Studenten, die den Prozess damals mitverfolgt haben.