Rekordanmeldungen beim Aeolus-Wettbewerb : An Düsseldorf kommt kein Bläser vorbei

Düsseldorf So viele waren es noch nie: 320 junge Musiker aus 42 Ländern wollen in diesem Jahr beim Düsseldorfer Aeolus-Wettbewerb teilnehmen. Als Instrumente sind Flöte, Oboe und Fagott zugelassen.

Die enorme Zahl der Anmeldungen gibt aber auch ein anderes, für den Wettbewerb und für Düsseldorf sehr erfreuliches Signal: Der Aeolus-Wettbewerb spielt in der internationalen Liga der Musikwettbewerbe längst ganz vorn mit, zumal er vor einigen Jahren in die erlauchte „World Federation of International Music Competitions“ aufgenommen wurde, der so berühmte Wettbewerbe wie der Chopin-Wettbewerb in Warschau, der Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau und der ARD-Wettbewerb in München angehören. Da ist es nur einleuchtend, dass es viele Aeolus-Preisträger an führende Orchester-Positionen geschafft haben, etwa bei den Wiener Philharmonikern, den Bamberger Symphonikern, dem Russian National Orchestra, dem Gewandhaus-Orchester Leipzig und dem Orchester der English National Opera. Und wenn sie dann Solo-Konzerte geben, steht in ihrer Biografie stets: Preisträger in Düsseldorf.