Politik, Verwaltung, Wirtschaft : Welche Regeln zur Gendersprache in Düsseldorf gelten

Der Brief der Stadt ist an alle „Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger“ gerichtet. Foto: Verena Kensbock

Düsseldorf Über geschlechtergerechte Sprache wird mal wieder heftig gestritten. Aber wie sieht es in der Praxis aus? In Ämtern und Firmen in Düsseldorf gibt es klare Vorgaben – und CDU und Grüne haben sich auf eine kuriose Lösung für ihren Bündnisvertrag verständigt.