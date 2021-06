Neuer Anbieter in Düsseldorf : Parkplätze für Carsharer werden jetzt besser markiert

Die beiden Parkplätze an der Ecke Deger-/Ackerstraße in Flingern sind für Cambio reserviert. Nun ist auch der Boden gekennzeichnet. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Nach Beschwerden kennzeichnet der neue Dienstleister Cambio die Parkflächen, die an 16 Stellen in der Stadt für ihn reserviert sind. Er selbst zahlt an die Stadt eine moderate Monatsgebühr.