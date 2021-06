Kultur in Düsseldorf : Maxhaus öffnet wieder mit Kunst

Düsseldorf Auch das Klosterhof-Bistro kann ab kommenden Freitag Gäste empfangen. Die aktuelle Ausstellung „Vom Großen und Kleinen“ zeigt Werke von Andrea Lehnert und Jenny Delhasse.

Am kommenden Freitag, 11. Juni, öffnet das Maxhaus wieder für den öffentlichen Publikumsverkehr. Ebenfalls kann an diesem Tag das Klosterhof-Bistro im Maxhaus Gäste empfangen. „Wir freuen uns, unsere Besucher wieder persönlich im Maxhaus zu begegnen“, sagt Programmreferent Silvio Vallecoccia. Sein Kollege Julian Höbsch, ebenfalls Programmreferent und kommissarischer Leiter im Maxhaus, ergänzt: „Nach so langer Zeit im Lockdown ist es schön, zu wissen, dass das Maxhaus bald wieder seinen Auftrag erfüllen kann: ein lebendiger Begegnungs- und Veranstaltungsort für die Menschen in Düsseldorf zu sein.“