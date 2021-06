Hollywoodstar in Düsseldorf : Diane Kruger lässt es sich im Medienhafen schmecken

Diane Kruger bei der Premiere des Films „Sink or Swim“ bei den Filmfestspielen 2018 in Cannes. Foto: dpa/Joel C Ryan

Düsseldorf Hollywoodstar Diane Kruger war zu einem Kurzbesuch in Düsseldorf. Auch sie nutzte die wiedereröffnete Gastronomie aus und ließ es sich in einem Restaurant am Hafen schmecken.

Diane Kruger stammt aus Algermissen in der Nähe von Hildesheim in Niedersachsen. Von dort hat sie sich aufgemacht und ist in Hollywood ein großer Star geworden. Jetzt war sie zu einem Besuch in Düsseldorf. Und weil auch ein Hollywoodstar mal Hunger bekommt, hat sie es sich im Hafen schmecken lassen.

René Paganetti, Geschäftsführer im dortigen „Riva“, hat ein Foto von Kruger auf dem Instagram-Account des Restaurants gepostet. Dazu schrieb er „Diane Kruger im Riva Düsseldorf! Es war uns eine Ehre!“.

View this post on Instagram A post shared by Riva Düsseldorf (@riva_duesseldorf)

Wie der „Express“ berichtet, soll Kruger von dem guten Wiener Schnitzel im Riva gehört haben und wollte davon gleich eins probieren. Dem Blatt zufolge hat Diane Kruger zusammen mit ihrer Mutter im Hyatt im Hafen übernachtet. Von dort war es ja nur ein kurzer Spaziergang zum Riva auf der anderen Seite des Hafenbeckens.

Diane Kruger (44), die eigentlich Diane Heidkrüger heißt, wurde 2004 mit ihrer Rolle der Helena in „Troja“ bekannt. Unter anderem spielte sie mit in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ oder auch in Fatih Akins „Aus dem Nichts“.

(csr)