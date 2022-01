Georg-Schulhoff-Realschule in Düsseldorf : Schüler beschäftigen sich mit Klimaschutz

Düsseldorf Neuntklässler der Georg-Schulhoff-Realschule in Vennhausen wollen mithelfen, dass das Zwei-Grad-Ziel erreicht wird. Die Auswirkungen des Klimawandels lernten sie nun in einem Umweltprojekt kennen.

Mindestens 22 Schüler und Schülerinnen der 9. Klasse der Georg-Schulhoff-Realschule machen sich intensiv Gedanken über den Klimawandel , Naturschutz und im Allgemeinen über die Zukunft der Erde. Denn wenn die Menschen der Welt so weiterleben wie bisher, kann das weltweit proklamierte Ziel, die Klimaerwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen, nicht erreicht werden. Auch die bisher getroffenen politischen Maßnahmen reichen nicht aus, der fortschreitenden Klimaveränderung Herr zu werden – so denken die Realschüler. „Aber wo sind wir Kinder in der Politik vertreten? Schließlich sind wir es, die die Folgen heutiger Entscheidungen ausbaden müssen“, sagt Schülerin Elena. „Politiker entscheiden Einiges richtig, aber auch Vieles falsch.“

Wie sich das Klima verändert und welche Auswirkungen dies für die Menschen hat, das wurde den Vennhauser Schülern in einem dreitägigen Projekt vor Augen geführt. „Wir haben unter anderem unseren eigenen CO 2 -Fußabdruck errechnet, den Stromverbrauch zu Hause und der Schule ermittelt, Treibhausgase kennengelernt und auch Einsparpotenziale aufgezeigt“, berichtet Zinat. „Wir waren sehr erstaunt über die Zahlen.“

Bestandteil In NRW ist Bildung für nachhaltige Entwicklung weder ein eigenes Schulfach noch auf bestimmte Fächer beschränkt. Es soll als integraler Bestandteil der schulischen Bildung verstanden und systematisch in sämtliche Bereiche eingebunden werden.

Am zweiten Schultag 133 Schüler in Quarantäne

Corona in Mönchengladbach : Am zweiten Schultag 133 Schüler in Quarantäne

Kommunalpolitik in Düsseldorf : Am Kleinforst geht es um jeden Baum

Während des Umweltprojektes waren die Schüler vom normalen Unterricht befreit, mussten sich aber dafür sechs Stunden täglich mit Fragen zum Klimawandel und Umweltschutz beschäftigen. Am Ende des Projektes präsentierten sie die Ergebnisse in ihren jeweiligen Klassen und diskutieren mit den Klassenkameraden darüber.

Das Umweltprojekt verfolgte dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Es wurden nicht nur naturwissenschaftliche Fächer eingebunden, sondern auch Kunst, Deutsch und Geographie. So wurde die Kunstaktion von Joseph Beuys anlässlich der „documenta 7“ im Jahr 1982 in Kassel „7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ thematisiert und alle Schüler mussten ein eigenes Kunstwerk kreieren und erläutern. Zinat etwa fertigte „Blüte im zeitigen Gefängnis“. „Die Blumen befinden sich in einem Kerzengefängnis. Das Kerzengefängnis steht symbolisch für den anthropogenen – vom Menschen gemachten – Klimawandel. Die Blumen symbolisieren unsere Erde. Die eingesperrte Blume verwelkt, verliert aber ihre Farben nicht. Wir können die Blume freilassen, indem wir die Kerze anzünden und das Gefängnis zum Schmelzen bringen. So kannst auch Du deine Ideen zum klimaneutralen Handeln zünden“, erläutert die Realschülerin.