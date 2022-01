Autor Bernd Peter Schneider aus Benrath : Eine Geschichte vom Erfolg

Benrath In seinen Wirtschaftsroman-Erstling lässt Bernd Peter Schneider Erfahrungen aus seinem eigenen Berufsleben einfließen. Bei der Entstehung des Buches war auch seine Familie beteiligt.

Vier Jahre sind seit jenem Satz seiner Frau vergangen, der den Benrather Bernd Peter Schneider zum Autor machte. „Schreib das doch mal auf“, hatte Sigrid Schneider-Süß zu ihrem Mann gesagt, als er einmal mehr von den Erlebnissen und Geschichten berichtete, die er in seinem Arbeitsleben zu Hauf mitbekommen hatte. Schneider ist gelernter Großhandelskaufmann, hat viele Jahre in der Schmuckbranche gearbeitet. Nun ist ein erster Roman erschienen, er trägt den Titel „Engagement und Mut“. Darin schildert Schneider den Aufstieg eines Unternehmens, eine internationale Erfolgsgeschichte, die auf einem zufälligen Gespräch im Restaurant beruht – Handlung und Personen sind fiktiv, aber von Erfahrungen in der realen Wirtschaft inspiriert.

Auch wenn die Geschichte eines Unternehmens, das dank einer innovativen, umweltschonenden Reinigungstechnologie in der Schmuckbranche durchstartet, von der Fachkenntnis des Schriftstellers zeugt, ist es doch nicht nur an Menschen aus dem Metier gerichtet. Denn im Vordergrund stehen die Personen: Karl Schmidt und seine Frau Susanne, die in den 1980er-Jahren von ihrem Mann halb unfreiwillig für den Vertrieb des wachsenden Unternehmens eingestellt wird. Statt des großen Dramas setzt Schneider auf die Entwicklung der Figuren, die mit ihrem Unternehmen im Laufe des Romans wachsen. „Es ist leichte Unterhaltung, die den Leser mitnehmen soll“, beschreibt Schneider sein Buch.

Auch wenn das Schreiben Bernd Peter Schneider leicht gefallen ist, der Weg zur Veröffentlichung war nicht einfach, gerade mit einem Thema, welches weit vom literarischen Mainstream entfernt ist. „Viele Verlage haben abgelehnt, ich hatte auch einige unseriöse Angebote mit hohem Druckkostenzuschuss auf dem Tisch“, sagt der Autor. Aber da er so viel Energie in das Buch gesteckt und so viel Spaß beim Schreiben gehabt habe, habe er sich stur gestellt und immer weiter gearbeitet. „Schließlich konnte ich mit dem Inhaber des Rediroma-Verlages telefonieren, und dessen Lektorat hat sich das Buch schließlich angeguckt und sein Okay gegeben“, sagt der Schriftsteller froh. Seit Ende Dezember ist „Engagement und Mut“ nicht nur im Online-Shop des Verlages, sondern auch in einigen Buchhandlungen zu kaufen. „Das eigene Buch in der Hand zu halten, ist ein großartiges Gefühl“, sagt Bernd Peter Schneider. Auch der doppelte Vorname geht auf Initiative des Verlegers zurück – aus Gründen der Einzigartigkeit und um in Suchmaschinen gefunden zu werden.