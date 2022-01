Seelsorge in Düsseldorf : Verstärkung für die Klinikseelsorge

Düsseldorf Die evangelische Pfarrerin Annette Zerbe gehört nun zum Seelsorgeteam der Uniklinik. Dieses kümmert sich um Patienten, deren Angehörige und Mitarbeiter des Krankenhauses.

Die evangelische Klinikseelsorge an der Uniklinik an der Moorenstraße hat eine neue Klinikseelsorgerin. Annette Zerbe unterstützt nun mit halber Stelle das Seelsorge-Team. Die 53-Jährige studierte Theologie in Marburg, Mainz und Heidelberg. Anschließend absolvierte sie eine klinische Seelsorgeausbildung an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Erfahrungen im Bereich der Krankenhausseelsorge sammelte Annette Zerbe am Städtischen Klinikum in Leverkusen und in der Rehaklinik für Herz- und Kreislauferkrankungen in Roderbirken/Leichlingen, wo sie insgesamt neun Jahre als Krankenhausseelsorgerin arbeitete.