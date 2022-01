Corona in Mönchengladbach : Am zweiten Schultag 133 Schüler in Quarantäne

Am zweiten Schultag 133 Schüler in Quarantäne

Alle Schüler, aber auch das Personal in Schulen müssen sich in Mönchengladbach dreimal pro Woche testen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Zum Schulstart freuen sich Schüler und Lehrer, dass in Präsenz und nicht auf Distanz unterrichtet wird. Regelmäßiges Testen ist dafür jedoch Bedingung. Nun liegen erste Ergebnisse vor.

Mit dem Schulstart am Montag begannen für Zehntausende Schüler in Mönchengladbach auch neue Corona-Regelungen. Sie sollen helfen, den Präsenzunterricht trotz der erwarteten Omikron-Welle zu ermöglichen und einen Wechsel ins Homeschooling zu verhindern. Dreimal in der Woche werden alle Menschen in den Schulen getestet. Das gilt für Schüler, Lehrer und alle anderen Mitarbeiter – und das unabhängig davon, ob sie geimpft, genesen oder sogar schon geboostert sind.

Einige positive Nachweise auf das Coronavirus hatte es zum Schulstart gegeben: Nach Angaben des Stadtsprechers Wolfgang Speen waren am Montag (10. Januar) 129 Schüler infiziert und 104 in Quarantäne. Am zweiten Schultag (11. Januar) wurden 188 aktuell infizierte Schüler gemeldet und 133 in Quarantäne. Das liege noch unter dem Wert vor Weihnachten, betont Speen: Am 23. Dezember 2021 seien es 198 infizierte Schüler gewesen, 154 hätten sich in Quarantäne befunden.