Für die Umwelt in Mönchengladbach : Bei Schüler-Projekt „Clean ist cool“ geht‘s um bedrohte Insekten

Mönchengladbach Ab sofort können Lehrer Mönchengladbacher Klassen der Jahrgangsstufen fünf bis zehn anmelden. Es gibt wieder einen Wettbewerb und Preise zu gewinnen.

Immer mehr überbaute, mit Pflaster, Beton oder als Schottergarten versiegelte Flächen in der Stadt – da haben es Bienen und andere Insekten zunehmend schwer, in Mönchengladbach noch Lebensraum zu finden. Ein ökologisches Problem, dem sich der nächste Durchgang des Leseförderprojekts „Clean ist cool“ widmen will. Auch in 2022 sind dabei Schüler der Klassen fünf bis zehn aufgerufen, sich Gedanken über ein für die Umwelt in ihrer Stadt wichtiges Thema zu machen, kreative Ideen zu entwickeln – und womöglich auch einen Geldpreis für die Klassenkasse zu gewinnen. „Auf ins Grüne – Mehr Lebensqualität für Insekten in unseren Gärten“ heißt in dieser Clean-ist-cool-Runde das Motto, mit dem sich Schüler bei einem Kreativwettbewerb auseinandersetzen sollen.