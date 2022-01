Schneeballgeschichten : „Ehrenamt ist meine Herzensangelegenheit“

Felix Rösler arbeitet ehrenamtlich bei der DLRG. Auch in seinem Hauptjob geht es um Lebensrettung. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Lörick Felix Rösler arbeitet in der Freizeit für die Deutsche Lebensrettungsgesellchaft. Er ruft andere Bürger auf, die DLRG zu unterstützen.

Von Holger Lodahl

Das Wasser habe ihn schon immer fasziniert, sagt Felix Rösler. Schon als Junge gehörten Schwimmen und Tauchen zu seinen Hobbys, sogar ein eigenes kleines Boot hatte er. Längst ist diese Leidenschaft zum Wassersport mehr als ein privates Hobby. Der heute 29-Jährige ist ehrenamtlicher Retter bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Düsseldorf. „Dieses Ehrenamt ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt er. Mehrmals im Monat ist Rösler während seiner Freizeit im Einsatz für die DLRG, die ihren Sitz am Niederkasseler Deich in Lörick hat.

Im Sommer sind es oft Badende, die im Rhein von der Strömung abgetrieben werden. Auch im Winter geraten Menschen in die Fluten, oft durch Unfälle. Eine besondere Herausforderung war Mitte Juli 2021 das Sturmtief, das über NRW hinwegzog und durch starke Regenfälle die Düssel über die Ufer treten ließ. „Wir wurden am Abend zu einem Seniorenwohnprojekt nahe der Düssel gerufen“, erzählt er. Das eigentlich ruhige Flüsschen hatte schon sein Bett verlassen und drohte, die Gebäude zu überfluten. Mit Sandsäcken konnte ein erstes Haus vor dem Wasser geschützt werden, aber in einem anderem Haus lief erst der Keller voll, dann stieg das Wasser auch im Erdgeschoss. „Da haben wir uns entschieden, die 32 Bewohner zu evakuieren“, erinnert sich Rösler. Noch rechtzeitig, denn das Wasser zerstörte unter anderem die Elektrik der Wohnungen und es erreichte sogar die erste Etage, was für die Bewohner – von denen einige auf Rollatoren und Rollstühle angewiesen waren – lebensgefährlich bedeutete. Bis in den Morgen des nächsten Tages dauerte der Einsatz, „der keine Routine war, sondern uns alle sehr geprägt und gefordert hat“, sagt Felix Rösler. Dass er und seine Kollegen noch lange nach diesem Einsatz Dankes-Nachrichten der Menschen bekommen, freut ihn.

Info Geschichten im Schneeballsystem Die Serie In dieser Reihe heißt es „Über wen oder was würden Sie gerne mal in unserer Zeitung lesen?“ In der vorherigen Folge haben wir das Kunstprojekt „Medusa: Floating Body“ von dem in Düsseldorf lebenden Künstlern-Duo Tomas Kleiner und Marco Biermann berichtet. Nächste Folge Den nächsten Geschichtenwunsch in der Schneeballsystemreihe erfüllen wir dem DLRG-Rettungsschwimmer und Feuerwehrmann Felix Rösler.

Aber nicht immer sind die Aufgaben eines Rettungsschwimmers so dramatisch. Die DLRG unterstützte und sicherte zum Beispiel im Sommer 2020 eine Kunstaktion auf dem Rhein. Die Künstler Kostenpflichtiger Inhalt Marco Biermann und Tomas Kleiner ließen sich auf einer selbst gebauten Luftmatratze von Düsseldorf bis nach Duisburg treiben. „Nachdem die Behörden es genehmigt hatten, besprachen wir gemeinsam das Konzept und machten einen Einsatzplan“, erzählt Rösler. Ein Rettungsboot der DLRG begleitete die Künstler bei ihrer Tour über den Rhein, alles ging gut, die Kunstaktion war ein großer Erfolg.

Von den Künstlern bekam die DLRG eine Aufwandsentschädigung. Durch solche Gelder sowie durch Spenden und hauptsächlich von den Beiträgen der Mitglieder wird der Verein finanziert. Die Corona-Pandemie stellt in dieser Hinsicht ein Problem dar, erklärt Rösler. „Die Zahl der Mitglieder ist um etwa 300 auf 1500 geschrumpft.“ Diese Zahl müsse wieder gesteigert werden, um die Finanzierung zu sichern. „Wir brauchen aber auch aktive Mitglieder, die entweder schon Rettungsschwimmer und Schwimmausbilder sind oder sich bei uns ausbilden lassen wollen.“ Er selbst hat die Ausbildung zum DLRG-Rettungsschwimmer als Jugendlicher in seiner Heimatstadt Unna absolviert. Drei Monate lang lernte er alles, was für die Rettung von in Not geratenen Menschen wichtig ist. Nach Düsseldorf gekommen ist Felix Rösler, um seine Berufsausbildung bei der Feuerwehr zu machen. Schon als Junge wollte er Feuerwehrmann werden, erzählt er. In 24-Stunden-Diensten fährt er raus zu den Einsätzen, hauptsächlich, um Brände zu löschen oder nach Autounfällen die Insassen aus ihren Fahrzeugen befreien.

Beim DLRG-Bezirk Düsseldorf hat er sich mit den Jahren stets fortgebildet, unter anderem zum Strömungsretter, und auch den DLRG-Bootsführerschein hat er gemacht. Denn Hauptaufgabe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren – zum Beispiel, indem Kindern und Erwachsenen das Schwimmen beigebracht wird.

An einer DLRG-Ausbildung zum Junioretter können Kinder ab zehn Jahren teilnehmen. Für ab Zwölfjährige gibt es das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen Bronze, 14-Jährige machen das Silberabzeichen, 16-Jährige lernen alles Nötige für das Goldabzeichen.