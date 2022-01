Verkehr in Düsseldorf : Warten auf sicheren Bahnübergang

Düsseldorf Am Hackenbruch ist trotz mehrerer Unfälle bis heute noch nicht viel passiert. Eine von der Bahn in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie liegt bis heute offenbar noch nicht vor.

Am Bahnübergang Am Hackenbruch, der nur mit Halbschranken gesichert ist, gab es mehrere Unfälle – zuletzt im Juni 2019, als ein Auto mit einem Güterzug kollidierte, Verletzte gab es zum Glück nicht. Gut sechs Jahre zuvor kam es zu gleich zwei Kollisionen. Ein Linienbus wurde von zwei, ein Auto von einem Güterzug getroffen. In einem Fall wurde der Zug aus dem Gleis gehoben und raste in eine Kleingartenanlage. Die Situation vor Ort ist ziemlich unübersichtlich, da eine unmittelbar hinter dem Übergang liegende Kurve die Sicht auf die Bahnkreuzung beeinträchtigt.

Die Bahn gab nach dem letzten Unfall eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, die eine „verkehrliche Lösung für die Aufhebung der Bahnübergänge Am Hackenbruch und Kamper Weg“ zum Ziel haben sollte. Das ist inzwischen anderthalb Jahre her, passiert ist seitdem wenig bis gar nichts. Außerdem sollte nach Möglichkeit eine sogenannte Gefahrraumfreimeldeanlage installiert werden. Daher fragen CDU und Grüne jetzt für die kommende Sitzung der Bezirksvertretung 8 am Donnerstag, 20. Januar, im Schützenhaus Eller (18 Uhr), was denn nun aus dieser Machbarkeitsstudie geworden ist. „Und falls diese noch nicht vorliegt: Wann ist mit einer Vorlage an die Bezirksvertretung 8 zu rechnen?“