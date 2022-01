Lokalgeschichte : Benrather Heimatarchiv bekommt neue Hardware

Benrath Das Heimatarchiv sammelt Geschichten aus der Vergangenheit des Düsseldorfer Südens. Damit die umfangreichen Unterlagen auch dauerhaft erhalten bleiben, werden sie digitalisiert. Doch das braucht Zeit – und die genutzten Rechner sind veraltet.

Auch in der Pandemie arbeitet das ehrenamtliche Team des Heimatarchivs weiter. Archivleiter Wolfgang Sauer berichtet: „Wir bekommen pro Woche drei oder vier Anfragen zur Recherche, um die wir uns kümmern.“ Wissenschaftler und Stadtverwaltung nehmen beispielsweise die Dienste des Archivs in Anspruch. „Als nächstes steht ein Vortrag zur offiziellen Benennung der Lilli-Marx-Straße am 27. Januar an“, sagt Sauer. Außerdem erarbeitet er für das Stadtteilmanagement Informationen für eine Tafel an der Garather Motte.