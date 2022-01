Sport in Düsseldorf : Duo gründet die erste Beach Soccer Academy Deutschlands

Düsseldorf Mit einem Beach-Soccer-Camp für Kinder bei Alma Sports fiel jetzt der Startschuss. Die Angebote sind gebündelt unter der Dachmarke Volleypass.

Marcel Nowak und Joscha Metzler können im Beachsoccer so einiges an Erfolgen vorweisen: Deutscher Meister, Champions-League-Teilnehmer, Nationalspieler. In der Bundesliga spielen sie inzwischen in Ibbenbüren nach einer Vergangenheit bei den Beach Royals in Düsseldorf. Das reicht den beiden aber nicht, Nowak kickt zusätzlich für Madrid in Spanien, Metzler (zählt weltweit zu den Top-100-Spielern) für Pisa in Italien.