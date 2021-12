HSG Rade/Herbeck : Handballcamp der HSG war ein großer Erfolg

Radevormwald Um den Eigenanteil der Eltern möglichst gering zu halten, stellte die HSG einen Antrag bei der Sport- und Sozialstiftung der Sparkasse, die das Camp finanziell unterstützte. Gleiches gilt für den Förderverein der HSG.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das HSG-Handballcamp bereits einmal verschoben werden, aber jetzt konnte es endlich für die E-Jugend der HSG Radevormwald/Herbeck stattfinden. „Die mannschaftliche und persönliche sportliche Weiterentwicklung blieb in der Pandemie auf der Strecke, fehlt den Kindern am Ende doch eine komplette Handballsaison. Somit reifte in dieser Zeit der Gedanke, ein gemeinsames Wochenende in Form eines Trainingslagers zu organisieren, um den Kindern ein wenig von dem Versäumten zurückzugeben“, teilen die Trainer Timm Dolenga, Jörn Ferner, Tim Fischer und Lars Sonnenschein mit. Sie sind alle selbst Väter von Handballkindern und setzten die Idee in die Tat um. Stattgefunden hat das dreitägige Handball-Camp in der ehemaligen Sportschule des Landessportbundes, dem Sport- und Seminarcenter an der Jahnstraße.