Bezirksvertretung Krefeld-Ost : Katharina Nowak ist Bezirksvorsteherin Ost

Krefeld Die SPD-Politikerin kandidiert auch für den Düsseldorfer Landtag. Die FDP-Spitze kritisiert deswegen, das Amt als Vorsteherin diene rein zur Profilierung.

Wie erwartet ist Katharina Nowak (SPD) in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Ost vor dem Jahreswechsel zur Bezirksvorsteherin gewählt worden. Sie löst damit ihren Parteigenossen Wolfgang Merkel ab, der nach über sieben Jahren in diesem Amt aus privaten Gründen zurückgetreten war (wir berichteten). Für Nowak stimmten acht der 14 Bezirksvertreter, drei Mitglieder enthielten sich und drei Stimmen bekam die Gegenkandidatin der CDU , Angelika Brünsing.

Kritik an den „Begleitumständen der Wahl“ kommt von der FDP . Dabei geht es vor allem um die Doppelrolle der 37-Jährigen, die auch als SPD-Kandidatin bei der Landtagswahl im Wahlkreis Krefeld II antreten wird. „Das Amt soll ihr dazu dienen, sich als Landtagskandidatin zu profilieren. Das hat wenig zu tun mit dem, was Herr Merkel als Ombudsmann der Bürger im Ostbezirk sieben Jahre lang glaubwürdig verkörperte", sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann, Mitglied der Bezirksvertretung Ost mit beratender Stimme.

Katharina Nowak wird nach gut einem Jahr wie verabredet von Julia Müller (Grüne) als Bezirksvorsteherin abgelöst werden. Die Mutter von zwei Töchtern, die in Bockum lebt, freut sich auf ihr neues Amt als Vorsteherin. „Ich stehe für ein Gemeinsam von Traar, Verberg, Gartenstadt, Elfrath und Bockum. Sport, Sicherheit, der ÖPNV, aber auch die Weiterentwicklung unserer Stadtteile stehen bei mir auf der Agenda. Eine Zeit zum Ausruhen ist nicht vorhanden“, sagt die Diplom-Theologin. In den nächsten Wochen und Monaten will sie mit Bürgern, Politikern und Verwaltung ins Gespräch kommen, um „gute Projekte auf den Weg bringen zu können“. Als Bezirksvorsteherin sieht sie ihre Rolle bei Entscheidungen darin, die Sichtweisen der Bürger einzunehmen, die als Anwohner oder Nutzer der Infrastruktur direkt betroffen sind von Projektentwicklungen, Sanierungen oder Veränderungen in Bebauungsplänen. „Ich möchte eine Bezirksvorsteherin für alle Bürgerinnen und Bürger im Gebiet der Bezirksvertretung Ost sein und bin somit jederzeit ansprechbar für Probleme, Anliegen und Wünsche. So freue ich mich zum Beispiel ganz aktuell sehr, dass die haushaltstragenden Fraktionen meine Überzeugung für das ehrenamtliche Engagement des ,Treffpunkt Traar’ teilen und Mittel für einen Kunstrasenplatz auf dem Gelände des FC Traar im Haushalt berücksichtigt haben.“