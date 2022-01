Basketball : Bascats rüsten vor der zweiten Saisonhälfte auf

Düsseldorf Der Basketball-Bundesligist Bascats hat eine weitere Spielerin verpflichtet. Mit ihr soll der Sprung vom vorletzten Platz ans rettende Ufer gelingen.

„Dort ist jedoch nur eine internationale Akteurin erlaubt. Da das Team auf der Position des Power Forwards eine Verstärkung benötigt hat, wurde Brianas Vertrag nicht verlängert. Aus diesem Grund war Briana für uns verfügbar“, erklärt Nash Kubendrarajah, Trainer der Capitol Bascats. Die 1,78 Meter große Gray gilt als Allrounderin. „Sie kann werfen, passen und rebounden“, betont ihr neuer Coach. In ihrer vorletzten Saison in Rumänien stellte sie in der ersten Liga ihre Fähigkeiten besonders unter Beweis: Da kam sie auf durchschnittlich 19 Punkte, 9,5 Rebounds, drei Assists und drei Steals. In Düsseldorf kommt es für sie zu einem Wiedersehen mit Leonie Edringer, die nach Weihnachten zu den Capitol Bascats gestoßen und zuvor ebenfalls in Island auf Korbjagd gegangen war.