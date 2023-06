Sport in Düsseldorf Sportliches Familien-Event am Schloss Benrath

Das sportliche Programm umfasste einen Fünf-Kilometer-Lauf für Läuferinnen und Läufer ab zehn Jahren, einen Zehn-Kilometer-Lauf für alle Teilnehmenden ab zwölf Jahren, einen Bambini-Lauf der mindestens Dreijährigen über 350 Meter, einen Schüler- und Schülerinnen-Lauf über 1400 Meter sowie eine Schüler-Staffel der Erst- bis Viert-Klässler von Düsseldorfer Grundschulen. „Ein weiterer Höhepunkt dürfte der Inklusionslauf samt olympischer Fackel sein, der gleichsam als Werbung für die Special Olympics World Games dient, die am 17. Juni in Berlin stattfinden“, sagte Wolf. Für den trat etwa eine Laufgruppe der Düsseldorfer Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) an. Rund 80 ehrenamtlich Helfende hatten bereits am Samstag mit der Vorbereitung der Laufstrecke sowie dem Aufbau der organisatorischen und technischen Peripherie begonnen.