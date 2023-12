Von Benrath nach ganz Europa So entstehen die Produkte in der Lush-Manufaktur in Düsseldorf

Frische Säfte und flüssige Produkte In der zweiten Station, der „Juicing Station“, werden Säfte gepresst. Die Mitarbeiter verarbeiten die frischen Früchte zu Säften, die dann wiederum in den Cremes und anderen Produkten verwendet werden. So werden beispielsweise frische Avocados ausgedrückt und in eine Creme gemischt, die die Kunden als fertiges Produkt auf dem Gesicht auftragen können. In einem großen Kühlraum werden außerdem Blumen und andere Zutaten für die späteren Produkte gelagert, die dann so frisch wie möglich verarbeitet werden. Es ist gar nicht möglich, alle Gerüche zuzuordnen, da jede einzelne Zutat in dem Kühlraum sehr intensiv riecht.