Feier an der Nordstraße Ein Sommerfest mit Stelzenläufer und Elvis-Imitator

Die gute Laune musste einfach raus. „Bei den Liedern vom Elvis-Imitator habe ich getanzt“, sagt Marianne Blasberg. „Die Songs haben mich an meine Jugend erinnert.“ Die 88-Jährige war am Samstag nur eine von vielen Besuchern und Besucherinnen des ersten Sommer-Straßenfestes auf der Nordstraße, die gute Laune hatten und verbreiteten. „Am Ende des Festes habe ich mal eine Runde gedreht und überall nur positive Resonanz erfahren. Alle waren happy mit ihrem Tag“, erklärt Daniela Perak, Sprecherin der Werbegemeinschaft nördliche Innenstadt. „Schön war auch, dass Leute da waren, die sonst nicht so häufig an der Nordstraße anzutreffen sind. Das habe ich in meinem Laden gemerkt.“