Glamouröser Kö-Renntag auf dem Grafenberg Pferdestärken, Kö-Flair und DJ-Sounds beim Renntag

Die Nobelmarke Dior designte vor ein paar Jahren einen Hut für Rennen wie dieses in Düsseldorf, wie Couture-Sammlerin Monika Gottlieb erzählte. „Den in Beige habe ich auf dem Kopf.“ Der Gastronom Giuseppe Saitta erzählte von seinen Ideen für das „Blumenhäuschen“ am Barbarossaplatz, das viele Interessenten hat. „Ich würde dort im Sommern gerne unser Eis anbieten und im Winter Weihnachtsdeko und Glühwein.“ Am 24. Juni findet übrigens wieder das Saitta-Fest auf dem Barbarossaplatz statt.