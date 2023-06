Eon bemerkenswertes Treiben Buntes Leben auf trister Straße

Im Alltag ist die Bendemannstraße eher trübe und trist. Das Leben ist oft problembelastet, denn dort ist die Düsseldorfer Diarmophinambulanz beheimatet, in der sich Drogenabhängige ihre tägliche Medikamentendosis abholen. Und doch initierten gerade die Mitarbeiter dieser „Problemzone“ in enger Kooperation mit der Freien Evangelischen Gemeinde ein buntes lebensbejahendes Straßenfest. „Wir haben vor fünf Jahren angefangen, zusammenzuarbeiten, haben Plätzchen gebacken und ein erstes kleines Sommerfest veranstaltet“, erläutert Pastor Christian Kupfer. „Dann kam Corona. Aber im letzten Jahr – gemeinsam mit der Initiative ‚Unsere Straßen – Unsere Künstler‘, die ein großes von Eduard Bendemann gemaltes Bild am Parkhaus angebracht haben – sind wir mit unserem Straßenfest stärker zurückgekehrt.“ Und auch in diesem Jahr waren insgesamt zehn Institutionen, Organisationen und Vereine dabei. „Es haben sich viele gute Kooperationen entwickelt, die inzwischen nicht nur an der Bendemannstraße gelebt werden“, erläutert Arbeit-und-Leben-Bildungsreferentin Anna Ziener. „Mit dem Straßenfest möchten wir auch die Frage, wem der öffentiche Raum gehört, beantworten. Der Raum gehört den Menschen, allen Menschen.“ Auch die Bezirksvertretung 1, die für die Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte, Pempelfort, Derendorf, Golzheim Politk macht, unterstützt das Straßenfest. „Sie sind für die Nachbarschaft und das Miteinander unheimlich wichtig. Die Begegnungen, die entstehen, sind unbezahlbar“, meint Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke. „Bei solchen Festen kann man durch eigenes Engagement zeigen, dass einem das Wohnviertel, die Straße wichtig sind.“