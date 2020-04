Altbier in Düsseldorf : Schumacher öffnet Drive-in-Schalter nun jeden Freitag

Düsseldorf Gute Nachrichten für Altbier-Liebhaber. Die Schumacher Brauerei hält während der Corona-Krise an ihrem besonderen Service fest und stellt den Gästen ihr Bier in den Kofferraum.

Die Schumacher Brauerei an der Oststraße öffnet nun während der Corona-Krise jeden Freitag von 14.30 bis 20 Uhr ihren Drive-in-Schalter als besonderen Service vor dem Haus. Bereits in den vergangenen Wochen kam das Angebot bei Gästen im Auto, auf dem Fahrrad oder zu Fuß gut an.

Ausnahme ist der Karfreitag, dafür können sich die Kunden Bier, Kartoffelsalat und Frikadellen schon am Gründonnerstag kontaktlos in den Kofferraum stellen lassen. „Traurig sind wir alle, dass wir nicht wie gewohnt mit der Familie oder Freunden gemeinsam Ostern feiern können. Trotzdem lassen wir uns das Osterfest von Corona nicht verderben. Mein Team und ich wollen mit kleinen, fröhlichen Aktionen Bewegung und Abwechslung in den Alltag bringen. Es hilft ja alles nichts, wir müssen aufstehen und Lösungen suchen. So starten wir jeden Tag. Gerade jetzt bin ich geplättet, weil alle im Team so toll mitarbeiten, Ideen und Einsatz zeigen“, sagt Schumacher-Geschäftsführerin Thea Ungermann.