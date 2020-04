Düsseldorfer Wirtschaftsförderung : Mehr als 1300 Beratungen zur Soforthilfe

Düsseldorf Die Corona-Hotline der Wirtschaftsförderung wird reichlich genutzt. Es geht vor allem um Fragen zu finanziellen Soforthilfen für Unternehmen – und um einen Überbrückungsfonds bei Insolvenzen.

Die Mitarbeiter der Hotline klären unter anderem über die Reichweite der Corona-Schutzverodnungen des Landes NRW auf: Was ist alles geschlossen? Was ist gegenwärtig noch an wirtschaftlichen Aktivitäten erlaubt? Vor allem klären die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung auf der anderen Seite der Leitung aber über die verschiedenen Fördermöglichkeiten auf. Das Land und der Bund haben finanzielle Soforthilfen in Aussicht gestellt.