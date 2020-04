Hauptbahnhof Düsseldorf : 17-Jähriger bespuckt Polizisten und behauptet mit Corona infiziert zu sein

Düsseldorf Ein pöbelnder Jugendlicher wurde am Düssldorfer Hauptbahnhof von Polizisten festgenommen. Dabei spuckte er um sich und behauptetet, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein.

Der 17-Jährige leistete am Mittwochabend bei seiner Festnahme im Düsseldorfer Hauptbahnhof erheblichen Widerstand. Der alkoholisierte und vermutlich unter Drogen stehende Jugendliche pöbelte zunächst gegen Bahnreisende, dann widersetzte er sich der Festnahme durch Treten und Schlagen und spuckte Polizeibeamte an. Dabei behauptete er, an COVID-19 erkrankt zu sein.